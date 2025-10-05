Ante el paro anunciado por un sector de transportistas para este lunes 6 de octubre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que los servicios del transporte público operarán con normalidad en la capital y el primer puerto.

Detalló que funcionarán el Metropolitano y corredores complementarios (de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.), buses alimentadores (5:00 a.m. hasta la medianoche); Línea 1 (de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.) y la Línea 2 (de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.).

Además, el AeroDirecto también funcionará de manera habitual.

La ATU afirmó que supervisará las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, recomendó a los usuarios utilizar el servicio público que esté autorizado y viajar en horas valle para evitar aglomeraciones.

#ATUInforma | Ante el paro convocado para mañana por un sector de transportistas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunica lo siguiente: pic.twitter.com/kcaHYtrQc7 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 5, 2025

PARO

Como se conoce, un sector de transportistas anunció una paralización total de actividades para este lunes, a partir de las 00:00 horas. Esta medida se da por el asesinato del conductor en San Juan de Miraflores.

El anuncio se realizó por Martín Ojeda, dirigente de la Cámara Internacional del Transporte, lo que implica que cientos de vehículos de transporte urbano dejarán de circular en distintos puntos de la capital peruana y zonas aledañas.

En ese sentido, empresas y conductores de los conos norte, sur y este de Lima decidieron no operar este lunes, en señal de solidaridad con la víctima y sus familiares.