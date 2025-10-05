La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un amplio operativo en una cevichería ubicada en la avenida Los Platinos, en el distrito limeño de Los Olivos, donde se detuvo a más de 140 personas, en su mayoría extranjeras, presuntamente vinculadas a la organización criminal La Nueva Generación del Hampa.
El local, que operaba sin autorización municipal, habría sido utilizado como punto de reunión para planificar actividades delictivas en Lima Norte.
Durante la intervención, efectuada la madrugada del domingo, los agentes policiales incautaron tres armas de fuego y una considerable cantidad de droga. De acuerdo con las autoridades, el lugar funcionaba de manera encubierta como una discoteca clandestina.
“Era una discoteca clandestina donde congregaba una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, colombianos, venezolanos, quienes, pues, al parecer consumían los estupefacientes, planificaban hechos en contra de la seguridad ciudadana”, declaró a RPP el gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, William Balladares.
Vecinos de la zona habían reportado con frecuencia la presencia de grupos de extranjeros que se reunían los fines de semana y realizaban actividades sospechosas dentro del establecimiento, lo que motivó la intervención de las autoridades locales y policiales.
Según información policial, el inmueble habría servido también como punto de encuentro para los autores del asesinato del ciudadano indonesio Leonardo Zetro Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia, quien fue atacado a balazos a inicios de septiembre en el distrito de Lince.
“Se está manejando el tema de que aquí se habrían reunido previamente al asesinato del ciudadano indonesio. Como ustedes saben, ya se identificó y se detuvo a los sicarios. Ellos han sido puestos a buen recaudo a las autoridades competentes. Se continúan todavía las investigaciones”, indicó el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios.
El oficial añadió que la intervención fue resultado de labores de inteligencia: “Nosotros manejamos información por fuente humana y esas informaciones ya se sabían. Por eso que como parte de las estrategias también se han estado desarrollando actividades de inteligencia en esta zona norte del país”.
