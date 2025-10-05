Vestidos de heladeros, mecánicos, jardineros o vendedores ambulantes, se confunden entre la multitud. Son los agentes Terna, un grupo élite del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) que trabaja camuflado para enfrentar el crimen urbano en las calles de Huancayo.

A la fecha, los 44 agentes del grupo Terna han logrado desarticular 110 bandas delictivas, intervenir a 89 personas por delitos contra el patrimonio y extorsión, y detener a 620 individuos implicados en diversos delitos. Además, incautaron 507 ketes de PBC, 29 pacos de marihuana y 5 kilos de marihuana, según cifras oficiales.

Su misión principal es erradicar las bandas dedicadas al robo, hurto y microcomercialización de drogas, actuando de manera encubierta en puntos críticos de la ciudad. Solo en la última semana, los Terna capturaron a cinco delincuentes dedicados al robo al paso y arrebatos en tiendas.

“Su éxito radica en su capacidad de pasar desapercibidos, en su paciencia y conocimiento del modus operandi del hampa”, señalaron fuentes policiales.

Mientras la población exige más seguridad, los Terna se han convertido en la respuesta silenciosa y efectiva frente al aumento de la delincuencia. Su trabajo, invisible pero constante, permite detener a los criminales donde menos se les espera.

En las próximas semanas, se capacitará a 50 nuevos efectivos para reforzar este cuerpo especializado, considerado por muchos como los héroes sin uniforme, guardianes anónimos que se mezclarán con la multitud para seguir desarticulando bandas y devolviendo la tranquilidad a los ciudadanos.

