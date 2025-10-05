El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que las recientes movilizaciones realizadas en Lima y otras ciudades por la llamada “Generación Z”, habrían operado como una “organización criminal”, puesto que se habrían preparado para agredir a policías y terceros con sustancias corrosivas.

“Nadie va a una marcha pacífica y encuentra que uno de estos (objetos) que se arrojan a la Policía y a terceros están premunidos de sustancias corrosivas. Estamos hablando, entonces, de una organización criminal que se ha preparado previamente para arrojarle a los polícias y terceros, y para destruir bienes públicos y privados. Eso no lo vamos a permitir”, manifestó en una visita a Tacna.

HERIDOS

Como se ha informado durante las manifestaciones de finales del mes pasado en Lima, se registraron policías, manifestantes y periodistas heridos.

Ante estos hechos la Fiscalía inició las diligencias preliminares contra varios manifestantes por los presuntos delitos de disturbios y agresiones físicas contra seis policías antimotines.

Las protestas de sectores juveniles se realizaron en rechazo al Gobierno y al Congreso, y en protesta por la reforma del sistema de pensiones.

POLITIZACIÓN

El primer ministro también señaló que algunos transportistas de Lima, que la semana pasada realizaron una paralización de labores, han “politizado” sus demandas al Gobierno, entre ellas, la adopción de acciones más firmes y eficaces para detener las extorsiones.

“Estamos trabajando con el MTC para que se les dote de tecnología a todos los transportistas. Desafortunadamente, hay algunos transportistas que han pretendido politizar este hecho. No negamos (sus demandas) y nos solidarizamos con las familias que han sufrido estos crímenes”, expresó.

