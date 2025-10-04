El próximo 12 de abril de 2026, los peruanos acudirán a las urnas para elegir un nuevo Congreso compuesto por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados. Con esta medida, el país retomará el sistema bicameral, interrumpido desde la disolución del Parlamento en 1992.

El Senado estará integrado por 60 miembros. Treinta de ellos serán elegidos bajo el sistema de Distrito Electoral Único Nacional, que representa el voto de todos los peruanos a nivel nacional, mientras que los otros treinta provendrán del sistema de Distrito Electoral Múltiple, que abarca 27 circunscripciones, entre regiones, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao y los peruanos residentes en el extranjero.

Por su parte, la Cámara de Diputados contará con 130 representantes. De estos, 28 se elegirán directamente en las 27 circunscripciones, mientras que los 102 restantes serán designados de forma proporcional, considerando la población electoral de cada región, el Callao y Lima.