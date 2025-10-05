Un accidente de tránsito registrado la mañana de este domingo en el Callao dejó cuatro personas heridas, luego de que dos vehículos colisionaran en la intersección de las avenidas Argentina y Santa Rosa.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto se produjo cuando ambos conductores no habrían respetado las señales de tránsito, provocando una colisión frontal que afectó gravemente la parte delantera de los automóviles, informó RPP.

Los heridos son los conductores y sus copilotos, quienes fueron trasladados de inmediato a una clínica local. Según informaron las autoridades, todos se encuentran estables y presentan policontusiones.

Al lugar acudieron cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para brindar atención de emergencia a las víctimas y asegurar la zona.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades y determinar las causas exactas del siniestro.

Durante las labores de rescate y la intervención policial, el tránsito en el cruce de ambas avenidas se vio momentáneamente restringido. Sin embargo, los vehículos fueron retirados hacia un costado de la vía, permitiendo restablecer la circulación vehicular sin mayores complicaciones.