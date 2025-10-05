El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que el asesinato de un conductor de transporte público en San Juan de Miraflores no estaría relacionado con un caso de extorsión, pese a que ese crimen motivó la convocatoria de un paro nacional de transportistas programado para este lunes 6 de octubre.

El mininter cuestionó la decisión del gremio y expresó su sorpresa por la convocatoria. “Estamos atentos a las noticias y nos sorprende (...) por intermedio de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento del anuncio de un paro de motores por parte del gremio de transportes”, señaló en diálogo con RPP.

Malaver indicó que un día antes se reunió con representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional y dirigentes de distintos gremios de transporte, incluido Ojeda. Según explicó, durante el encuentro se discutieron medidas para proteger a los denunciantes y reforzar la seguridad en el sector.

Al referirse al crimen de Daniel José Cedeño Alonso, conductor de la empresa Lipetsa —conocida como ‘El Triángulo’—, el ministro aseguró que la información inicial apunta a un posible móvil personal. “El día de hoy (...), la información que me ha dado el jefe de región (es que) la víctima es de nacionalidad venezolana, quien en vida fue Daniel Cedeño Alonso. Cinco casquillos impactaron en su cuerpo, es lo que se ha encontrado”, indicó

Malaver sugirió que, debido a las circunstancias personales de la víctima y la ausencia de amenazas previas, el crimen podría tener un origen distinto a la extorsión.

“Hay un ensañamiento contra esta persona. Su esposa de nacionalidad venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio, y es por eso que no podemos aventurarnos, porque también, ojo, el gerente de operaciones de la empresa […] indica que no ha sido víctima de amenazas o llamadas por temas de carácter extorsivo", sostuvo.

Finalmente, agregó: “Fue lo que le dije al gremio que se presentaron el día de ayer, a todas las personas, que hay que primero ver la línea de investigación, cuáles habrían sido las motivaciones, que no necesariamente a veces puede ser como un tema de carácter extorsivo”.