La corrupción instalada en varias entidades del sistema de justicia del país, es el “gran problema” que disminuye la lucha contra la criminalidad, denunció Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU).

En este marco, el agremiado aseguró que hay agentes policiales que actúan para favorecer a la imparable criminalidad, en perjuicio de la ciudadanía.

“La Policía Nacional tiene por mandato investigar y capturar, y hemos visto -y no lo decimos porque nos han contado, hemos visto a través de los medios- [que] capturan una banda y hay uno o dos policías involucrados […] Uno va a la comisaría, pone la denuncia [e], inmediatamente, los delincuentes se enteran que estamos poniendo la denuncia. Hay una filtración de la Policía”, advirtió en diálogo con RPP.

Argumentos

El líder gremial afirmó que la institución ha reconocido que ciertas personas se han introducido en ella, de manera que aún se desconoce, para cometer “actos de delincuencia”.

“Un dato que nos dieron hace poquito: de todos los postulantes para ser policías que se han presentado este año, 1700 fueron desaprobados al pasar el polígrafo. Vea usted la intencionalidad de mucha gente al entrar a la Policía para lucrarse”, señaló.

Afirmó que la situación estaría ocurriendo por los deficientes filtros de la Policía respecto a sus nuevos integrantes.

Al respecto, en diálogo con Correo, el exministro del Interior Remigio Hernani afirmó que si bien la institución está afectada por la corrupción, no cree que los agentes favorezcan a la criminalidad con filtraciones de datos.

