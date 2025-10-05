Un hombre vestido con uniforme del serenazgo de Miraflores asaltó un taller de joyería en la calle Esperanza y fue capturado minutos después.

El sujeto, identificado como Luis Antonio Gavidia Flores, de 37 años, ingresó al local armado, amenazó a los trabajadores, los encerró y robó joyas de oro valorizadas en más de 3,100 dólares.

Según información de la Policía Nacional, Gavidia guardó las piezas —gargantillas, pulseras y aros— en una pañalera antes de intentar huir. Sin embargo, fue interceptado por vecinos, serenos y agentes policiales, quienes lograron detenerlo gracias al rápido aviso de testigos y a las cámaras de seguridad de la zona.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, general Mario Arata, informó que el delincuente abandonó la pañalera con las joyas y el arma de fuego durante su fuga, lo que permitió recuperar los objetos sustraídos: gargantillas, pulseras y aros de oro.

Durante su intervención, el detenido dijo que había comprado el uniforme del serenazgo por 30 soles en una cachina, donde adquirió la casaca, el pantalón, los zapatos de seguridad y una gorra, que colocó sobre una peluca para dificultar su identificación. En imágenes de su captura, se le escucha afirmar que realizó la compra “en una calle de Argentina”.

Gavidia tiene antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas, y cumplió condena en el penal de Huaral. La Policía investiga si ha cometido otros robos usando el mismo método de suplantación.

Las autoridades municipales alertaron sobre el riesgo que supone la venta informal de uniformes similares a los oficiales, ya que podrían facilitar la comisión de delitos. El detenido permanece en la sede del Depincri Miraflores, donde se realizan las diligencias correspondientes.