El ministro del Interior, Carlos Malaver, expresó su sorpresa ante el anuncio de un nuevo paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre, tras el asesinato de un conductor de transporte público en San Juan de Miraflores.

La medida fue anunciada por Martín Ojeda, dirigente de la Cámara Internacional del Transporte, quien señaló que la protesta busca exigir mayor seguridad ante los crímenes contra choferes.

En declaraciones a RPP, Malaver indicó que el anuncio “nos sorprende (...) por intermedio de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento del anuncio de un paro de motores por parte del gremio de transportes”.

El ministro sostuvo que el día anterior se había reunido con representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y altos mandos policiales, además de 16 dirigentes de distintos gremios de transporte, incluido Ojeda.

Según explicó, en ese encuentro se abordaron mecanismos para proteger a quienes denuncian delitos y se acordaron acciones inmediatas para reforzar la seguridad del sector.

Malaver también cuestionó la rapidez con la que se decidió el paro y la propuesta del gremio de suspender labores 24 horas por cada asesinato de un conductor.

“No pueden, así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores”, manifestó.