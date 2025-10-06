La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que se ha dispuesto un amplio despliegue policial en los principales paraderos y puntos de alta afluencia de Lima y Callao, ante el paro convocado por un sector de transportistas para este lunes 6 de octubre.

A través de un comunicado, la institución indicó que el objetivo es garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de las actividades diarias.

“Se desplegarán unidades vehiculares de apoyo ante cualquier contingencia que afecte al traslado de la ciudadanía”, señaló la entidad en su cuenta oficial X (antes Twitter).

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantener la calma y cooperar con el personal policial, a fin de asegurar una jornada pacífica y sin incidentes.

PARO DE TRANSPORTISTAS

Como se conoce, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, anunció la convocatoria de un paro de 24 horas, tras la muerte del conductor Daniel José Sedeño Alfonso, en San Juan de Miraflores.

El dirigente afirmó que la medida de protesta será pacífica, sin violencia o piquetes, solo apagado de motores.

“En ningún momento, los gremios o empresas del cono están obligando a parar. Acá hay una reunión por unanimidad, cono este, norte, sur han decidido apagado de motores, algunos bajarán a marchar. Incluso los corredores alimentarios van a hacer sonar sus bocinas cada hora”, declaró en Canal N.

Asimismo, espera que esta decisión sea aceptada y respetada por el Estado.