La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció este lunes sobre las manifestaciones de transportistas en Lima y Callao, e instó a los conductores a evitar medidas de fuerza, señalando que una paralización no contribuye a resolver los problemas del sector.
“Un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar”, afirmó la mandataria durante una actividad oficial en Osiptel.
Durante su intervención, la jefa de Estado también alertó a la ciudadanía sobre el incremento de casos de extorsión y pidió extremar precauciones ante mensajes o llamadas sospechosas que puedan recibirse por teléfono o aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal.
“No abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número y comunicar a la Policía”, señaló.
Agregó que muchos delincuentes utilizan nombres de familiares o falsas remesas bancarias para engañar a sus víctimas.
“Les dicen que tienen remesas en los bancos para que vayan a cobrar (...) ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión”, advirtió.
La mandataria señaló, además, que el Ejecutivo continuará fortaleciendo el trabajo de la Policía Nacional mediante cambios en el mando y mejoras en los recursos logísticos.
Indicó que la designación de un nuevo comandante general ha permitido resultados favorables en los últimos días, con la captura de presuntos delincuentes y extorsionadores.
“El Gobierno y la Policía estamos juntos en esta lucha. A los criminales los vamos a atrapar, no nos vencerán”, afirmó.
