Desde las primeras horas de este lunes, Lima y Callao amanecieron con serias complicaciones en el transporte público debido al paro convocado por diversos gremios de transportistas.

La medida de fuerza ha generado bloqueos, enfrentamientos y un incremento irregular en las tarifas de transporte informal en distintos puntos de la capital.

SIGUE EN VIVO AQUÍ:

8:15 a. m. - Transportistas de Palmari protestan en el Óvalo Metropolitana

Conductores de la empresa Palmari, que cubre la ruta Puente Piedra – Magdalena, realizan una protesta en el Óvalo Metropolitana. Los gremios señalan que la manifestación busca visibilizar las extorsiones que enfrentan de manera recurrente.

Fotos y video: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Fotos y video: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

7:40 a. m. - Caos en la estación Naranjal del Metropolitano por paro de transportistas

En la estación Naranjal del Metropolitano, numerosos pasajeros del norte de Lima enfrentan dificultades para movilizarse hacia sus centros de trabajo debido a la falta de unidades.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

7:32 a. m. - PNP reporta bloqueo y quema de llantas en Carabayllo

La Policía Nacional del Perú informó que en el distrito de Carabayllo se registra la quema de llantas y el bloqueo de la avenida Túpac Amaru, a la altura del paradero Punchauca.

#PNPInforma 📢 | Se viene registrando la quema de llantas y el bloqueo de la vía en la av. Túpac Amaru, a la altura del paradero Punchauca, en Carabayllo. Nuestros efectivos policiales se encuentran en el lugar para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las personas. pic.twitter.com/kxVAY4EcVf — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 6, 2025

7:31 a. m. - Situación del paro en el puente Acho

En el paradero ubicado en el puente Acho se reporta presencia de pasajeros que esperan transporte en medio de la paralización.

Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Foto: Cesar Bueno @photo.gec

7:28 a. m. - Alta demanda y apoyo policial en Puente Nuevo

En el paradero de Puente Nuevo, decenas de usuarios aguardan transporte en medio de la paralización. Un bus de la Policía Nacional ofreció trasladar a los pasajeros, pero la capacidad fue superada en pocos minutos debido a la gran cantidad de personas que buscan movilizarse.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

7:23 a. m. - Buses de la línea 73 protestan en Villa El Salvador

En el distrito de Villa El Salvador, buses de la línea 73 salieron en caravana sin recoger pasajeros como medida de protesta, según reportó América TV.

7:13 a. m. - Transportistas piden diálogo directo con la presidenta Boluarte

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, señaló que los gremios ya no buscan reunirse con el ministro del Interior, Carlos Malaver, sino con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y con la presidenta de la República, Dina Boluarte. El representante indicó que el objetivo es encontrar soluciones frente a la ola de inseguridad que afecta al sector.

7:00 a. m. - Policías y manifestantes se enfrentan en Carabayllo

Se registraron enfrentamientos entre transportistas y agentes del orden en esta parte de la ciudad. Según Buenos Días Perú, una persona fue detenida por agredir a un policía.

Captura: Buenos días Perú

6:47 a. m. - Refuerzo policial para traslado gratuito

El jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe, informó que se dispuso el despliegue de 28 buses de la Policía Nacional para apoyar el traslado de los ciudadanos y garantizar su llegada segura a sus destinos.

6:40 a. m - Línea 1 del Metro de Lima opera con normalidad pero con alta afluencia

La Línea 1 del Metro de Lima informó que su servicio funciona con normalidad en sus 26 estaciones, aunque registra una gran afluencia de pasajeros desde las primeras horas del día.

“Debido al paro de transportistas estamos presentando una alta demanda en el servicio”, indicó el concesionario en un comunicado.

6:34 a. m. - Alta demanda en paraderos de Santa Anita

En el paradero del puente Santa Anita, los usuarios esperan por largos periodos ante la escasez de unidades de transporte.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec