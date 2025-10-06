Desde las primeras horas de este lunes, Lima y Callao amanecieron con serias complicaciones en el transporte público debido al paro convocado por diversos gremios de transportistas.
La medida de fuerza ha generado bloqueos, enfrentamientos y un incremento irregular en las tarifas de transporte informal en distintos puntos de la capital.
SIGUE EN VIVO AQUÍ:
8:15 a. m. - Transportistas de Palmari protestan en el Óvalo Metropolitana
Conductores de la empresa Palmari, que cubre la ruta Puente Piedra – Magdalena, realizan una protesta en el Óvalo Metropolitana. Los gremios señalan que la manifestación busca visibilizar las extorsiones que enfrentan de manera recurrente.
7:40 a. m. - Caos en la estación Naranjal del Metropolitano por paro de transportistas
En la estación Naranjal del Metropolitano, numerosos pasajeros del norte de Lima enfrentan dificultades para movilizarse hacia sus centros de trabajo debido a la falta de unidades.
7:32 a. m. - PNP reporta bloqueo y quema de llantas en Carabayllo
La Policía Nacional del Perú informó que en el distrito de Carabayllo se registra la quema de llantas y el bloqueo de la avenida Túpac Amaru, a la altura del paradero Punchauca.
7:31 a. m. - Situación del paro en el puente Acho
En el paradero ubicado en el puente Acho se reporta presencia de pasajeros que esperan transporte en medio de la paralización.
7:28 a. m. - Alta demanda y apoyo policial en Puente Nuevo
En el paradero de Puente Nuevo, decenas de usuarios aguardan transporte en medio de la paralización. Un bus de la Policía Nacional ofreció trasladar a los pasajeros, pero la capacidad fue superada en pocos minutos debido a la gran cantidad de personas que buscan movilizarse.
7:23 a. m. - Buses de la línea 73 protestan en Villa El Salvador
En el distrito de Villa El Salvador, buses de la línea 73 salieron en caravana sin recoger pasajeros como medida de protesta, según reportó América TV.
7:13 a. m. - Transportistas piden diálogo directo con la presidenta Boluarte
El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, señaló que los gremios ya no buscan reunirse con el ministro del Interior, Carlos Malaver, sino con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y con la presidenta de la República, Dina Boluarte. El representante indicó que el objetivo es encontrar soluciones frente a la ola de inseguridad que afecta al sector.
7:00 a. m. - Policías y manifestantes se enfrentan en Carabayllo
Se registraron enfrentamientos entre transportistas y agentes del orden en esta parte de la ciudad. Según Buenos Días Perú, una persona fue detenida por agredir a un policía.
6:47 a. m. - Refuerzo policial para traslado gratuito
El jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe, informó que se dispuso el despliegue de 28 buses de la Policía Nacional para apoyar el traslado de los ciudadanos y garantizar su llegada segura a sus destinos.
6:40 a. m - Línea 1 del Metro de Lima opera con normalidad pero con alta afluencia
La Línea 1 del Metro de Lima informó que su servicio funciona con normalidad en sus 26 estaciones, aunque registra una gran afluencia de pasajeros desde las primeras horas del día.
“Debido al paro de transportistas estamos presentando una alta demanda en el servicio”, indicó el concesionario en un comunicado.
6:34 a. m. - Alta demanda en paraderos de Santa Anita
En el paradero del puente Santa Anita, los usuarios esperan por largos periodos ante la escasez de unidades de transporte.
TE PUEDE INTERESAR
- PNP desplegará efectivos y patrulleros durante paro de transportistas en Lima
- Ministerio de Justicia otorgará patrocinio legal a familia de chofer asesinado en SJM
- ATU garantiza operatividad del transporte público durante paro de transportistas en Lima y Callao
- Paro de transportistas: Ministro del Interior dice que asesinato de chofer no sería por extorsión
- Ministro del Interior rechaza paro de transportistas: “No pueden así tan rápidamente decidir un paro por un fallecimiento”