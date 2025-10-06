Ante el paro convocado por un grupo de transportistas para este lunes 6 de octubre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) comunicó que los trabajadores tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso.

Mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), el MTPE indicó que esta medida podría causar dificultades a los empleadores que se trasladan en transporte público hacia sus centros de labores.

Ante ello, también exhortó priorizar el teletrabajo, a fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores, conforme al artículo 17 de la Ley N.º 31572, Ley de Teletrabajo y su Reglamento.

“Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores”, menciona el comunicado.

Refiere que el tiempo de demora está sujeto a compensación posterior, según el acuerdo de las partes.

Asimismo, señala que por ningún motivo será considerado como tardanza injustificada.

Como se conoce, el paro de 24 horas fue anunciado por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, tras el asesinato de Daniel José Sedeño Alfonso, en San Juan de Miraflores. Refieren que este caso sucedió en el marco de las extorsiones que ataca a este sector.