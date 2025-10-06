La Policía investiga una presunta estrategia de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo’, para quedarse con la recompensa de S/1 millón ofrecida por su captura.

De acuerdo a un informe de “Punto Final”, las primeras indagaciones dan cuenta que el delincuente habría coordinado con Daiana Martínez Valdez, una joven paraguaya de 25 años vinculada a su red criminal, y con su expareja, Lizeth Cruz, madre de su hija , para acceder al dinero mediante intermediarios.

Daiana Martínez habría sido el principal nexo financiero del cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, organización dedicada a la extorsión en Lima Norte. Aunque la policía detectó transferencias a su nombre y al de otros ciudadanos paraguayos, nunca fue detenida ni investigada.

De acuerdo con las pesquisas, el celular de Martínez estuvo activo en Brasil y Paraguay poco antes de la detención del criminal, lo que reforzaría la hipótesis de que siguió colaborando con él.

Testimonios de colaboradores indican que recibía dinero de extorsiones en Perú y lo transfería al extranjero.

Por su parte, Lizeth Cruz declaró que “El Monstruo” huyó del país en 2021 y permaneció en Bolivia y Paraguay, donde habría pagado sobornos para evitar su captura.

Lizeth Ruiz.

Tras su reciente detención, una persona cercana a Martínez intentó cobrar la recompensa en Paraguay, sin pruebas de colaboración, lo que alimenta la sospecha de que se trataba de parte del plan ideado por el propio delincuente.