La Policía investiga una presunta estrategia de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo’, para quedarse con la recompensa de S/1 millón ofrecida por su captura.
De acuerdo a un informe de “Punto Final”, las primeras indagaciones dan cuenta que el delincuente habría coordinado con Daiana Martínez Valdez, una joven paraguaya de 25 años vinculada a su red criminal, y con su expareja, Lizeth Cruz, madre de su hija, para acceder al dinero mediante intermediarios.
Daiana Martínez habría sido el principal nexo financiero del cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, organización dedicada a la extorsión en Lima Norte. Aunque la policía detectó transferencias a su nombre y al de otros ciudadanos paraguayos, nunca fue detenida ni investigada.
De acuerdo con las pesquisas, el celular de Martínez estuvo activo en Brasil y Paraguay poco antes de la detención del criminal, lo que reforzaría la hipótesis de que siguió colaborando con él.
Testimonios de colaboradores indican que recibía dinero de extorsiones en Perú y lo transfería al extranjero.
Por su parte, Lizeth Cruz declaró que “El Monstruo” huyó del país en 2021 y permaneció en Bolivia y Paraguay, donde habría pagado sobornos para evitar su captura.
Tras su reciente detención, una persona cercana a Martínez intentó cobrar la recompensa en Paraguay, sin pruebas de colaboración, lo que alimenta la sospecha de que se trataba de parte del plan ideado por el propio delincuente.
