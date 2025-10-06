El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reiteró este domingo sus críticas hacia la gestión de la presidenta Dina Boluarte, cuestionando la falta de obras en beneficio de la ciudadanía y la insistencia del Gobierno en seguir destinando recursos a Petroperú pese a su complicada situación financiera.

“¿Díganme una obra de Dina Boluarte? Una, unita… ¿Dónde está la plata? ahí hay un presupuesto enorme del Gobierno central y no hay ninguna obra. Más que tirarse la plata en Petroperú, quebradazo, y le siguen metiendo billete, pero grandes cantidades de dinero”, expresó luego de participar de una actividad en San Martín de Porres.

El burgomaestre anunció además que continuará recurriendo a instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales, con el fin de que las empresas Odebrecht y Brookfield paguen una indemnización al Estado peruano por los peajes concesionados a Rutas de Lima.

“Lo que vamos a pedir es que Odebrecht y Brookfield le paguen al Perú una indemnización superior a los 3 mil millones de dólares. Que nos compense todo el daño que nos han hecho“, manifestó.

Rafael López Aliaga sobre una posible candidatura presidencial: “Hay que meditar porque los riesgos son muy altos”

Rafael López Aliaga anunció que evaluará su eventual candidatura presidencial hasta el último día del plazo legal, de cara a las elecciones generales de 2026. En una entrevista con Panorama, el alcalde de Lima indicó que tomará la decisión con cautela, ya que implica “riesgos muy altos” y requiere una profunda reflexión.

Al ser consultado sobre las figuras políticas que podrían integrar una eventual fórmula presidencial, el líder de Renovación Popular prefirió no revelar nombres.

“Yo no quiero adelantar nada porque no quiero quemar a la gente. Ya aprendí, antes era bastante nuevo, pero ya tengo cuero de chancho”, expresó.

López Aliaga también se refirió a temas de su gestión municipal, como la Vía Expresa Sur, cuyo funcionamiento calificó como una “marcha blanca”, al señalar que aún se están realizando ajustes durante las horas de mayor congestión vehicular.

Además, el burgomaestre mencionó el proyecto del tren Lima–Chosica, destacando la coordinación con el actual ministro de Transportes, César Sandoval, pese a haber tenido diferencias en una etapa inicial.

El alcalde de Lima también arremetió contra la exalcaldesa Susana Villarán, a quien acusó de haber recibido sobornos de la empresa Graña y Montero y de contar con una “protección especial” por parte del periodista Gustavo Gorriti. En ese contexto, afirmó que “si José Miguel Castro no hubiera conocido a Villarán, estaría vivo”, en referencia al fallecido exgerente municipal implicado en el caso Odebrecht.

Posteriormente, Rafael López Aliaga reafirmó su postura firme contra la corrupción y señaló que, por ahora, su prioridad sigue siendo la gestión de la ciudad de Lima. Sin embargo, no descartó postular a la presidencia de la República. “Hay que meditar porque los riesgos son muy altos”, sostuvo.