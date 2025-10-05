Podemos Perú abrió un proceso disciplinario contra la congresista Kira Alcarraz, luego de un intercambio en el que la parlamentaria amenazó a la periodista Marycielo del Castillo durante una consulta sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho parlamentario.

El partido comunicó en su cuenta oficial de X que la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina evaluará el comportamiento difundido por un programa periodístico.

En el mensaje, la agrupación rechazó la conducta de Alcarraz y afirmó que su “agrupación política no permitirá actos que no tengan como principio básico el respeto”, al tiempo que señaló que el partido ha sido “permanentemente difamado y hostigado por algunos medios de comunicación (...)”.

El hecho se produjo cuando la reportera del programa ContraCorriente, de Willax, consultó a la congresista sobre la designación de Diana Alani de la Cruz Flores —pareja de su hijo Yarcino Yorch Villegas Alcarraz— como coordinadora de su oficina, pese a que, según el cuestionamiento periodístico, no contaría con experiencia en funciones parlamentarias.

Frente a la pregunta, la legisladora reconoció haber propuesto a De la Cruz Flores y defendió la decisión como un nombramiento de confianza: “A ver, es personal de confianza, yo puedo meter a quien a mí me parezca que cumpla el perfil”.

Alcarraz remarcó además que la Oficina de Recursos Humanos del Congreso es la que valida las propuestas para el despacho: “Todas las personas que ponemos en el despacho, que es personal de confianza, pasan por los registros de Recursos Humanos y este es quien decide a quién poner o no poner, si califican o no califican”.

La situación escaló cuando, en un momento de tensión, la parlamentaria respondió con una amenaza a la periodista: “Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”.