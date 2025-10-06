Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, principal sospechoso del asesinato de tres jóvenes argentinas en Florencio Varela, fue capturado el 19 de setiembre cuando viajaba escondido en un camión a la altura de Pucusana, tras huir de Argentina, cruzar Bolivia e ingresar al Perú.

El caso ha generado conmoción tanto en Argentina como en Perú.

De acuerdo a sus declaraciones exclusivas en “Punto Final”, el joven de 20 años negó su participación en el crimen y aseguró que solo es un sospechoso. “ Me pusieron como Pablo Escobar. Vengo a Perú para agarrar mi abogado y defenderme. No conocía a nadie, me están echando la culpa”, afirmó.

Dijo que decidió huir por miedo luego de que su nombre fuera vinculado al caso.

Su captura fue posible gracias a la coordinación entre la Policía de Argentina y la Dirandro del Perú, tras conocerse que había escapado junto al argentino Matthias Ozorio. Las autoridades de Buenos Aires habían alertado que su ruta de fuga era hacia el Perú.

Según la investigación, ‘Pequeño J’ formaría parte de una red criminal ligada al narcotráfico en Argentina . Las víctimas -Brenda, Morena y una menor de edad- fueron halladas enterradas en una fosa clandestina dentro de una vivienda en Buenos Aires.