Las Direcciones Regionales de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y del Callao (DREC) anunciaron que las clases escolares se realizarán de manera remota este lunes 6 de octubre, ante el paro de transportistas convocado en protesta por el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores.
Ambas instituciones indicaron que la medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, así como asegurar la continuidad del servicio educativo. Los directores deberán implementar las clases virtuales respetando los horarios establecidos.
La DRELM señaló que mantendrá coordinación permanente con las autoridades competentes para monitorear la situación y adoptar medidas adicionales si fuera necesario.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, exhortó a los gremios de transporte a reconsiderar el paro de motores anunciado en Lima y Callao, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía y al desarrollo normal de las actividades escolares.
TE PUEDE INTERESAR:
- Universitario imparable: Vence 3-0 a Juan Pablo II y se acerca al título del Clausura (FOTOS)
- Rafael López Aliaga cuestiona a Dina Boluarte tras escasez de obras durante su gestión: “¿Dónde está la plata?”
- Donald Trump envía tropas de California a Oregón en desafío a estados demócratas
- Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad y se despide del título del Torneo Clausura
- Asesinan a chofer en San Juan de Miraflores y gremios anuncian paro este lunes 6 de octubre
- AP disuelve su bancada en el Congreso y da 48 horas a sus legisladores para renunciar