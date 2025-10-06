Las Direcciones Regionales de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y del Callao (DREC) anunciaron que las clases escolares se realizarán de manera remota este lunes 6 de octubre, ante el paro de transportistas convocado en protesta por el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores.

Ambas instituciones indicaron que la medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, así como asegurar la continuidad del servicio educativo. Los directores deberán implementar las clases virtuales respetando los horarios establecidos.

La DRELM señaló que mantendrá coordinación permanente con las autoridades competentes para monitorear la situación y adoptar medidas adicionales si fuera necesario.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, exhortó a los gremios de transporte a reconsiderar el paro de motores anunciado en Lima y Callao, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía y al desarrollo normal de las actividades escolares.