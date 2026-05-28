El exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, falleció este miércoles en Lima a los 61 años. La noticia fue confirmada por diversas fuentes y generó reacciones en el ámbito político y económico del país.

Según fuentes de RPP, el extitular del MEF venía afrontando una enfermedad.

Carlos Oliva se desempeñó como titular del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Además, desde noviembre de 2021 integraba el directorio del Banco Central de Reserva del Perú, cargo que ya había ocupado entre 2015 y 2016.

A lo largo de su trayectoria profesional, también fue viceministro de Hacienda entre 2011 y 2015, durante la gestión de Ollanta Humala, y director del Banco de la Nación. Asimismo, trabajó como consultor y economista del Banco Interamericano de Desarrollo para Chile, Venezuela y Colombia.

Entre 2020 y 2023 presidió el Consejo Fiscal y, en el ámbito académico, fue director de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico entre 2015 y 2018. Oliva era economista por dicha casa de estudios.