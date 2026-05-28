La Sala Penal de Apelaciones de Leoncio Prado confirmó la sentencia de cadena perpetua impuesta contra Agrubas Cercedo, como autor del delito de violación sexual en agravio de una menor. Medida lograda a través de la Fiscalía Superior Mixta de Leoncio Prado.

La resolución judicial fue emitida en segunda instancia, luego de que el sentenciado apelara la condena dictada en primera instancia. Tras evaluar los argumentos de la defensa y los medios probatorios actuados durante el proceso, confirmaron la sentencia en todos sus extremos.

En la audiencia de apelación el Fiscal Adjunto Superior Inti Tadeo Sotelo Montes, sustentó la posición del Ministerio Público logrando demostrar que la condena se encontraba debidamente motivada y respaldada con pruebas suficientes válidas y contundentes.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 22 de febrero del 2016, en el caserío de Wiracocha, provincia de Leoncio Prado, cuando la menor de 11 años acudió a llevar alimentos al hoy sentenciado, quien realizaba labores agrícolas en la chacra del padre de la víctima. Aprovechando que ambos se encontraban solos en el lugar. Agrubas sometió sexualmente a la menor en contra su voluntad.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del acusado mediante diversos elementos probatorios, entre ellos el Certificado Médico Legal, pericia psicológica, entrevista única de la víctima y las declaraciones testimoniales que corroboran el contexto y la ocurrencia de los hechos denunciados.

La sentencia condenatoria se sustentó en una valoración conjunta, razonable y coherente de todos los medios probatorios, logrando desvirtuar plenamente la presunción de inocencia del acusado.

Con esta decisión judicial, se confirmó la pena de cadena perpetua contra Agrubas Cercedo, así como el pago de 25 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, además de las medidas de protección y tratamiento psicológico correspondientes.