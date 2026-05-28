En un operativo conjunto realizado por efectivos de la Marina de Guerra del Perú y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, fueron destruidas tres balsas dragas utilizadas para la extracción ilegal de minerales en el río Pachitea, en la jurisdicción de la provincia de Puerto Inca.

La intervención estuvo encabezada por el fiscal adjunto Iddo Valverde Velásquez. Los agentes partieron desde el puerto de Pucallpa y recorrieron diversos sectores del río Pachitea hasta llegar a la zona conocida como «Chonta Isla», donde operaban presuntos mineros ilegales, quienes huyeron al notar la presencia de las autoridades.

Durante el operativo se hallaron motores, generadores eléctricos, bombas de succión, combustible, equipos de buceo, herramientas y equipos satelitales, entre otros implementos utilizados para la actividad ilícita. Las dragas, construidas de manera artesanal, así como los equipos encontrados, fueron destruidos e inutilizados en el lugar.