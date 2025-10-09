El titular del Interior, Carlos Malaver, aseguró que no existe ninguna disposición para evitar las capturas de todos los prófugos de la justicia, incluyendo a Vladimir Cerrón Rojas, quien hace unos días cumplió dos años en la clandestinidad.

El ministro de Estado enfatizó que la orden de detención contra el prófugo exgobernador regional de Junín continúa vigente y debe ejecutarse en su totalidad.

“No hay ninguna disposición para que no se ejecute toda captura, incluyendo la del señor Vladimir Cerrón. Que quede bien claro”, resaltó, en respuesta a los cuestionamientos frente al caso del prófugo dueño de Perú Libre, procesado por corrupción.

De esta manera descartó que haya alguna directiva –desde el Ejecutivo– para frenar la búsqueda o la detención de Cerrón.

En otro momento, Carlos Malaver aseguró que su cartera trabaja en coordinación constante con la Policía para combatir al crimen organizado.

Agregó que los resultados de los operativos son compartidos internamente mediante grupos de comunicación directa entre mandos y personal operativo.

FRACASO

Desde octubre de 2023, cuando Vladimir Cerrón ingresó a la clandestinidad, seis ministros han pasado por la cartera del Interior y todos han fracasado en su ubicación y captura.

Vicente Romero dirigió el sector Interior en octubre de 2023. En noviembre del mismo año fue relevado por Víctor Torres Falcón. Luego, de abril a mayo de 2024, Walter Ortiz ocupó dicho cargo y le siguió Juan José Santiváñez (mayo 2024-marzo 2025), Julio Díaz Zulueta (marzo-mayo 2025) y Carlos Malaver.

TE PUEDE INTERESAR