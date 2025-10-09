La bancada de Acción Popular anunció su respaldo a la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, convirtiéndose en la quinta fuerza parlamentaria en apoyar la destitución de la mandataria. Con este nuevo pronunciamiento, los votos favorables al pedido suman 103 congresistas, superando ampliamente los 87 necesarios para aprobar una vacancia.

Legisladores de Acción Popular declararon a la prensa y expresaron que su decisión responde al “clamor ciudadano frente a la creciente inseguridad, el desgobierno y la falta de liderazgo del Ejecutivo”.

De esta manera, el partido de la lampa se une a las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Bancada Socialista, Podemos Perú y Juntos por el Perú, que desde días previos habían presentado o respaldado mociones de vacancia por “permanente incapacidad moral” de la jefa de Estado.

La bancada de Avanza País justificó su apoyo asegurando que el país necesita “restaurar la gobernabilidad y devolverle el rumbo que ha perdido”, mientras que Podemos Perú, a través de su líder José Luna Gálvez, denunció que el Gobierno “ha sido incapaz de enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país”.

Por su parte, Renovación Popular y Juntos por el Perú sostienen que la crisis de seguridad y la falta de acción del Ejecutivo han generado una pérdida total de confianza en la gestión de Boluarte.

De confirmarse el debate en el Pleno, esta sería la primera moción de vacancia presidencial que contaría con respaldo mayoritario desde el inicio del actual periodo congresal. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a la arremetida parlamentaria.

