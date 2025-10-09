Tras el atentado que dejó heridos a cuatro integrantes de la orquesta Agua Marina, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, advirtió que las bandas criminales responsables de estos hechos ya son ampliamente identificadas. Precisó que muchas de ellas se originaron en el norte del país, extendieron su presencia hasta Lima e incluso al extranjero. Asimismo, alertó que estos grupos han logrado infiltrarse en los gobiernos locales con el fin de obtener protección legal y lavar dinero.

El defensor del Pueblo añadió que tanto oficiales como suboficiales de la Policía Nacional también estarían involucrados con estas organizaciones criminales. En ese sentido, enfatizó que para iniciar un verdadero cambio, es necesario depurar la institución desde su interior.

“No puede avanzar el crimen si no está asociado a las autoridades que tutelan la seguridad. Una gran cantidad de oficiales de alto mando están comprometidos en el crimen organizado. Ha ido introduciéndose al lado político porque han ido ingresando a través de municipios para buscar esa protección legal que les permita operar y, en cierta manera, lavar sus activos”, sostuvo.

Según información de RPP, respecto al atentado contra la agrupación Agua Marina, el defensor del Pueblo calificó el hecho como “atroz” y señaló que, tras conocerse el ataque, sostuvo coordinaciones con altos mandos de la Policía Nacional con el objetivo de identificar a los responsables.

“Nos hemos pronunciado apenas tomamos conocimiento. Es un atentado prácticamente contra la seguridad de todos los ciudadanos en un escenario impensado. Se ha desplegado inteligencia y unidades operativas para dar con quienes están detrás de esto. Ya existen hipótesis claras, porque se trata de las mismas organizaciones de extorsión que han venido operando impunemente durante años”, añadió.