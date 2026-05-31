La delegación peruana volvió a destacar en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 gracias a la actuación de Ximena Zorrilla. La atleta nacional se quedó con el primer lugar en la prueba de lanzamiento de martillo y le otorgó al país una nueva medalla dorada en el certamen que se desarrolla en la Videna.

Con este resultado, Perú alcanzó su segunda presea de oro en la competencia internacional. La joven deportista aseguró el primer puesto tras registrar una marca de 66 metros y 32 centímetros. Su desempeño le permitió superar a la colombiana Mayra Gaviria, quien obtuvo una distancia de 66.20 metros, y a la chilena Mariana Walker, que alcanzó los 64.39 metros.

La diferencia entre las dos primeras competidoras fue mínima durante la prueba. Sin embargo, la peruana logró mantener la ventaja necesaria para quedarse con el título iberoamericano.

El triunfo de la atleta es producto del trabajo que viene desarrollando junto a su entrenador Walter Reyez. Ambos forman parte de un proceso orientado al fortalecimiento del rendimiento deportivo con miras a futuras competencias internacionales.

Zorrilla integra el Programa Lima 2027 impulsado por el Instituto Peruano del Deporte. Esta iniciativa busca respaldar la preparación de deportistas con proyección para los próximos eventos del ciclo olímpico y panamericano.

Perú sigue sumando medallas

La medalla obtenida por Ximena Zorrilla se suma a la conseguida previamente por la marchista peruana Kimberly García en el mismo campeonato. Gracias a estos resultados, la representación nacional continúa incrementando su presencia en el medallero del torneo.

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo reúne a deportistas de distintos países y constituye una de las competencias más importantes del calendario regional. La edición de este año tiene como sede la capital peruana y congrega a destacados exponentes de diversas disciplinas.