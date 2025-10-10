El gobernador regional de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, anunció que dicha organización realizará una reunión virtual de carácter urgenteeste jueves a las 8:00 p. m., con el propósito de consensuar y emitir “un pronunciamiento firme y decidido” respecto a los pedidos de vacancia presentados contra Dina Boluarte.

Noriega Brito indicó que actualmente existen “posiciones divididas” entre los gobernadores regionales. Explicó que algunos mantienen una “postura claramente alineada con el Ejecutivo”; otros, como los de Puno y Áncash, “no han tenido acercamiento alguno con Palacio de Gobierno desde el 7 de diciembre de 2022”; mientras que un tercer grupo opta por una posición “neutral”.

Al ser consultado sobre la forma en que debería conformarse un eventual gobierno de transición en caso de que la presidenta Boluarte sea destituida, el gobernador regional sostuvo a RPP: “Tiene que tomarse [con] mucha madurez, no pensando en partidos ni en congresistas. Esperemos que salga alguien de consenso, ¿no? Uno que convoque a todas las bases. ¿Cómo nos gustaría que nos una algo, como nuestra gastronomía o cuando juega el Perú? Esperemos que, entre los 130 [parlamentarios], haya alguien que convoque a todas las bases, a la sociedad civil, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a los alcaldes”.

Presentan cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte

Congresistas de distintas bancadas presentaron cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte este jueves, acusándola de “incapacidad moral” frente al incremento de la criminalidad y el reciente atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina.

En el documento figuran las firmas de congresistas del Bloque Democrático Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Perú Libre, Renovación Popular, Bancada Socialista, Honor y Democracia, así como parlamentarios no agrupados.

