Congresistas de distintas bancadas presentaron tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de “incapacidad moral” frente al incremento de la criminalidad y el reciente atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina.

“Declárese la permanente incapacidad moral de la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, según lo previsto en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú. Declárese la vacancia de la presidencia de la República y en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú que regula la sucesión presidencial”, señala la primera moción publicada en página web del Congreso.

En el documento figuran las firmas de congresistas del Bloque Democrático Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Perú Libre, Renovación Popular, Bancada Socialista, Honor y Democracia, así como parlamentarios no agrupados.

Pocos minutos después, se presentó una segunda moción de vacancia por la misma causal de “permanente incapacidad moral”. Este nuevo pedido cuenta con las firmas de congresistas de Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Perú Libre, Somos Perú, Avanza País, Honor y Democracia, Bancada Socialista, entre otros.

Posteriormente, fue presentada una tercera moción de vacancia, igualmente respaldada por congresistas de diversas bancadas.