En medio de la creciente tensión política por una posible vacancia presidencial contra Dina Boluarte, una imagen captada en el Congreso ha generado polémica. En ella se observa a un ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo revisando una conversación de WhatsApp con su esposa en la que se mencionaría la posibilidad de abandonar el país ante la situación de inestabilidad que enfrenta el Ejecutivo.

La fotografía, difundida por Diario Correo, muestra al funcionario sentado en un escaño del Congreso, mientras los ministros explican ante el pleno del Congreso las acciones que se vienen realizando contra la criminalidad.

En el chat, identificado con el contacto “Ministro esposa”, se leen mensajes donde se advierte: “No tomes ninguna decisión sin que la conversemos por favor” y “Tranquila, de acuerdo”.

Chat del ministro con su esposa. (Foto: César Bueno/GEC)

El contexto del diálogo estaría vinculado a la incertidumbre que atraviesa el Gabinete tras conocerse que nueve bancadas parlamentarias ya respaldan la vacancia presidencial, lo que otorga al Congreso más de 120 votos a favor de la destitución de Boluarte.