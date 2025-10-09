El presidente del Congreso de Ministros, Eduardo Arana, acudió este jueves por la tarde al Congreso de la República junto a su gabinete, para informar sobre las medidas adoptadas frente a la ola de criminalidad en el Perú.
“La actuación de nuestro gobierno ha sido una actuación coherente con la realidad, con el presupuesto y con los tiempos”, afirmó el premier durante su presentación.
Arana afirmó que su objetivo es que “aquellas brechas que el Estado mostró en muchos años, en este Gobierno se pudo hacer frente de manera radical”.
Esto luego de indicar que cuando se realizaron una serie de manifestaciones públicas y políticas contra la presidenta Dina Boluarte, el Ejecutivo enfrentó fenómenos naturales como el ciclón Yaku y se “tuvo que disponer el mayor presupuesto en actividades de defensa”.
