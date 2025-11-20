Un hombre identificado como Antonio Pareja, de aproximadamente 70 años, falleció esta mañana a las 08:30 horas dentro de un local de comida ubicado en el interior del mercado San Camilo, en el Cercado de Arequipa. El deceso ocurrió mientras el comensal esperaba su pedido sentado en una mesa cercana a una ventana, donde solía ubicarse diariamente.

Según las diligencias preliminares realizadas por la Policía, la causa del fallecimiento sería un paro cardiaco. Pese a los intentos de reanimación realizados por otros clientes y personal del establecimiento, Antonio Pareja perdió la vida en el mismo lugar antes de la llegada de los paramédicos.

Miriam Samos Rivera, encargada del negocio, relató que Antonio era un cliente habitual hace dos décadas. “Viene todos los días a comer. Hoy me preguntó qué cociné y le dije revuelto de chuño con chuleta y mondonguito a la italiana. Pidió un combinado, le gustaba su cortesía de rachi de panza”, manifestó.

La comerciante recordó que, como era costumbre, el comensal pidió limón para limpiar los cubiertos antes de iniciar su desayuno. “En el momento que le estaba sirviendo el segundo, sentí que se desplomó, escuché un golpe. Otros tres clientes lo estaban reanimando, mis hijas llamaron a la ambulancia, vino el administrador del mercado y serenos. Le dieron los primeros auxilios y no había nada que hacer, el señor ya había fallecido”, relató.

Samos indicó además que Antonio no mostró señales previas de malestar y que no llegó a probar los alimentos. Añadió que era un hombre metódico y tranquilo, aparentemente docente de la UNSA, que siempre cargaba un maletín. “Después de comer se sentaba en la banca, se cambiaba la camisa y llamaba por teléfono. Siempre decía ‘uff, qué rico’, le gustaba el rachi. Solo venía en las mañanas. Estamos de duelo, era más que un cliente”, expresó con visible pena.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de Palacio Viejo, quienes acordonaron la zona mientras se esperaba la llegada del personal del Ministerio Público y peritos de criminalística para las diligencias correspondientes.

