Falleció el notable loncco arequipeño Antonio González-Polar Rodríguez, a los 92 años de edad. Recibió en el 2018 la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura, en reconocimiento del Ministerio de Cultura a su trayectoria como escritor, músico, actor, dramaturgo y poeta.

El arequipeño es escritor de varios libros como Carmoña y Cargando la suerte. En este último texto rescata la costumbre arequipeña.

Además, González-Polar Rodríguez recibió varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Teatro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el premio internacional de Teatro Fundación Alfonso Buroncle Carreón.

Su pasión por la tauromaquia le sirvió para recibir también varios reconocimientos y trofeos, además de ganarse el apodo de “Antonio de la Arena”. El poemario “Arequipa, genio y figura” es uno de los textos más leídos.

Cuenta con más de 50 años de actividad escénica, actuando en obras como Las cartas bocas abajo de Buero Vallejo, por el cual ganó el Primer Premio Nacional de Actuación, Tupac Amaru de Oswaldo Dragun, “Monserrat” de Emmanuel Roble, entre muchas otras.

Ha sido reconocido con la Medalla de la Cultura en 1997, Medalla de Oro de la Cultura por la recuperación, preservación e interpretación del sentimiento y espíritu de la tierra 2000, Medalla de Oro y Diploma de Honor del Congreso de La Republica 2006.