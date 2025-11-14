El apellido Bolognesi significa legado histórico, pero más allá de las acciones propias del héroe nacional Francisco Bolognesi, un nexo lo une a Arequipa, ciudad que en estos días acoge a sus dos tataranietas para diversos actos protocolares en el marco del 209 aniversario del nacimiento del coronel y los 18 años de fundación de la Legión Francisco Bolognesi.

Con la invitación de la Legión, Ana y Celina Raguz Bolognesi llegaron de Lima a Arequipa y acudieron hasta la casona ubicada en la segunda cuadra de la calle Sucre, vivienda de Juana Cervantes de Bolognesi, madre del héroe nacional, y donde también pasó su infancia, en el Cercado de Arequipa.

“Hemos sido invitadas a ser legionarias mañana (14 de noviembre), así que estamos muy entusiasmadas y con muchas ganas (…) es un nexo más con Arequipa, un nexo institucional con esta bella ciudad, para lo cual estamos muy agradecidas”, manifiestó Ana, en relación a la ceremonia de incorporación a la Legión Francisco Bolognesi de Arequipa, a realizarse hoy.

Entre risas, Ana y Celina recuerdan su época escolar, principalmente en los cursos de historia, donde eran el foco de atención.

“En las clases de historia, por más malas estudiantes que fuéramos, siempre teníamos un lugar especial en las clases de historia, ¿no? Nosotras sabíamos nuestra historia, Sabíamos nuestra historia y lo hemos llevado con mucha satisfacción, es un orgullo, es un orgullo totalmente inmerecido”, añadió Ana.

MENSAJE A LA JUVENTUD PERUANA

Entre todo el ajetreo de la mañana de ayer, quedó espacio para la reflexión, una dirigida hacia la juventud peruana, actualmente enfocada en los resultados rápidos y la materialización de sus metas.

“No hay una postergación, hay cosas que son difíciles de conseguir, y construir un Perú correcto, un país que crezca, un país saludable, no es algo que lo vamos a hacer tocando un botón de un laptop o de un teléfono, es algo que se construye día a día”, indican antes de continuar con sus actividades.

FRANCISCO BOLOGNESI

El militar peruano participó en la Guerra del Pacífico (1879-1883). Es recordado por sus palabras: “lucharé hasta quemar el último cartucho”. Falleció durante la Batalla de Arica, en combate, cumpliendo su juramento, al caer del morro de Arica.

Por su valentía fue declarado Patrono del Ejército del Perú, y en su honor crearon varios colegios militares e instituciones públicas.

VIDEO RECOMENDADO