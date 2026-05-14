En audiencia pública realizada esta tarde, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 2 realizó la proclamación de resultados de cómputo de la elección para presidente y vicepresidente de la República, correspondiente a 22 distritos pertenecientes a esta jurisdicción. El Partido del Buen Gobierno obtuvo la mayoría de respaldo con 87 mil 569 votos, equivalente al 18.058% de los votos emitidos.
Este reporte se da en base al cómputo realizado por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero que concentran a 22 distritos de la provincia de Arequipa, donde se instalaron mil 980 mesas de sufragio con la misma cantidad de actas recibidas.
El JEE Arequipa 2 dio cuenta de 32 actas que fueron observadas, dos de ellas que fueron materia de recuento de votos, ninguna fue declarada nula por resolución, habiéndose recibido 7 pedidos de apelaciones sobre los resulto durante el escrutinio del 12 de abril, todas estas por parte de Renovación Popular.
Tras darse a conocer los resultados, los miembros del JEE Arequipa 2 procedieron a la firma del acta y su posterior publicación.
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN 22 DISTRITOS DE AREQUIPA
En la jurisdicción del JEE Arequipa 2 se emitieron 484 mil 928 votos de los 582 mil 3 electores hábiles, presentándose 17 mil 769 de votos nulos y 31 mil 890 votos en blanco.
1. Partido del Buen Gobierno con 87 mil 569 votos, 20.118% de votos válidos.
2. Renovación Popular con 50 mil 267 votos, 11.548% de votos válidos
3. Partido Cívico Obras con 46 mil 778 votos, 10.747% de votos válidos.
4. Ahora Nación con 41 mil 408 votos, 9.513% de votos válidos.
5. Juntos por el Perú 38 mil 745 votos, 8.901% de votos válidos.
6. Partido País Para Todos con 34 mil 388 votos, 7.900% de votos válidos.
7. Fuerza Popular con 27 mil 349 votos, 6.283% de votos válidos.
8. Partido Sí,Creo 21 con mil 357 votos, 4.907% de votos válidos.
9. Primero la Gente con 20 mil 914 votos, 4.805% de votos válidos.
10. Partido Frente de la Esperanza 2021 con 14 mil 769 votos, 3.393% de votos válidos.
11. Partido Político Cooperación Popular con 9 mil 927 votos, 2.281% de votos válidos.
12. Alianza Electoral Venceremos con 4 mil 010 votos, 0.921% de votos válidos.
13. Partido Demócrata Unido Perú con 3 mil 932 votos, 0.903% de votos válidos.
14. Podemos Perú con 3 mil 929 votos, 0.903% de votos válidos.
15. Partido Patriótico Del Perú con 3 mil 800 votos, 0.873% de votos válidos.
16. Partido Político Perú Primero con 3 mil 503 votos, 0.805% de votos válidos.
17. Partido Morado con 2 mil 663 votos, 0.612% de votos válidos.
18. Partido Político Nacional Perú Libre con 2 mil 367 votos, 0.544% de votos válidos.
19. Partido Aprista Peruano con 2 mil 21 votos, 0.464% 0.417% de votos válidos.
20. Partido Democrático Somos Perú con mil 783 votos, 0.410% de votos válidos.
21. Alianza Para El Progreso con mil 726 votos, 0.397% de votos válidos.
22. Partido Político Integridad Democrática con mil 697 votos, 0.390% de votos válidos.
23. Progresemos con mil 640 votos, 0.377% de votos válidos.
24. Unidad Nacional con mil 344 votos, 0.309% de votos válidos.
- Partido Demócrata Verde con mil 259 votos, 0.289% de votos válidos.
26. Libertad Popular 800 votos, 0.184% de votos válidos.
27. Un Camino Diferente con 798 votos, 0.183% de votos válidos.
28. Partido Político Perú Acción con 794 votos, 0.182% de votos válidos.
29. Partido Democratico Federal con 753 votos, 0.173% de votos válidos.
30. Fuerza y Libertad con 706 votos, 0.162% de votos válidos.
31. Fe en el Perú con 539 votos, 0.124% de votos válidos.
32. Avanza País con 482 votos, 0.111% de votos válidos.
33. Salvemos al Perú con 370 votos, 0.085% de votos válidos.
34. Partido de los Trabajadores y Emprendedores con 310 votos, 0.071% de votos válidos.
35. Perú Moderno 301 votos, 0.069 % de votos válidos.
36. Partido Político PRIN con 271 votos, de votos válidos.