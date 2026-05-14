El tránsito vehicular en el sector de Puca Puca, en el distrito de Quechualla, fue restablecido luego del derrumbe registrado ayer al mediodía, cuando la caída de rocas interrumpió la vía principal que conecta esta jurisdicción con Cotahuasi.

El deslizamiento provocó daños en aproximadamente 50 metros de la carretera, generando dificultades para el tránsito de vehículos y preocupación entre los pobladores de la provincia de La Unión. La emergencia obligó a realizar trabajos inmediatos para recuperar la transitabilidad en la zona afectada.

Según la información de la Gestión del Riesgo de Desastres de Quechualla, desde las primeras horas de hoy se ejecutaron labores de limpieza y rehabilitación utilizando una retroexcavadora de la municipalidad distrital. Gracias a estas acciones se retiró las rocas y el material que bloqueaba la carretera.

Tras culminar los trabajos, las autoridades confirmaron la reapertura de la vía, permitiendo nuevamente el paso de vehículos entre Quechualla y Cotahuasi, ruta importante para el traslado de pasajeros y productos en esta parte de la región Arequipa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa informó que mantiene el monitoreo permanente de las emergencias en la región y continúa en coordinación con el equipo técnico del distrito ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la zona.