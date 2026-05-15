Arequipa: falsos fiscalizadores estafan a comercios en Cerro Colorado

El subgerente de Licencias de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Marco Zanabria, advirtió que estafadores se hacen pasar por fiscalizadores municipales para exigir a negocios del distrito pagos por supuestos servicios de fumigación.

La comuna distrital alertó que estas intervenciones son falsas y que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la dependencia policial. Los comerciantes pagaron en total la suma de 600 soles.

Zanabria informó que las primeras quejas llegaron por parte de propietarios de establecimientos afectados. “Hemos tenido dos denuncias de dos establecimientos comerciales, donde supuestamente personal de la municipalidad fue a realizar cobros y ofrecer el servicio de fumigación. Nosotros realizamos este servicio ad honorem y el Ministerio de Salud es quien otorga el certificado”, explicó.

Ante estos hechos, la municipalidad pidió a los ciudadanos mantenerse alertas y verificar la identidad de cualquier persona que se presente como fiscalizador. Zanabria recomendó tomar fotografías, solicitar fotocheck y DNI, y en caso de sospecha comunicar el hecho de inmediato a la Policía.

El funcionario señaló que los falsos fiscalizadores incluso han solicitado que los pagos se realicen a cuentas personales, lo que confirma el modus operandi fraudulento. “Es una estafa. Todo caudal debe ingresar a caja, donde se les dará recibo”, enfatizó.