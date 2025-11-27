El camión pequeño con placa de rodaje VBZ-787 se despistó hoy en horas de la mañana y terminó chocando contra un cerro, en el kilómetro 88 de la carretera Arequipa - Puno, en la jurisdicción del distrito de Yura, Arequipa.

Los efectivos policiales de la Unidad de Carreteras y de la comisaría de Yura llegaron al lugar del accidente, donde el conductor Fredy Mendoza Foraquita informó que no requería atención médica.

La unidad motorizada presenta daños materiales y terminó recostada dentro de la cuneta. Mientras la grúa de Covisur demoró en trasladarlo a la dependencia policial, los policías realizaron el control del tránsito ante el riesgo de posible accidentes en el lugar.

El conductor del camión pequeño fue llevado a la comisaría de Yura en calidad de intervenido, como parte de las diligencias de ley.