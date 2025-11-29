La mañana de este sábado un enfrentamiento con el aparente uso de armas de fuego generó indignación en el distrito de Yura. Dos personas resultaron heridas en este hecho y al menos cuatro personas fueron detenidas por la Policía Nacional.

Todo aconteció en el mercadito del sector UPIS Los Milagros, en el distrito de Yura. La población denunció que más de una decena de matones, algunos de ellos presuntamente armados, irrumpieron en el mercado generando caos, además de destrozar un vehículo en la zona y dejar a un varón herido.

Aunque personal policial acudió a la zona en un primer momento, las agresiones continuaron, tanto así que un periodista de una emisora radial fue golpeado por dos sujetos encapuchados mientras realizaba una transmisión en vivo, además de la agresión, le destrozaron los equipos de trabajo.

Los dos heridos fueron conducidos al centro de salud de Ciudad de Dios, donde el primer varón agredido, por presunta percusión de arma de fuego, fue derivado al hospital Honorio Delgado.

Tras ello, personal SUAT de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar, dando con la intervención de 4 personas. De manera preliminar se pudo conocer que entre sus pertenencias se halló un arma de fuego.

Las personas detenidas fueron interceptadas en la Asociación Bellavista, mientras se cambiaban de ropa intentando evadir a la Policía Nacional. Los presuntos agresores iban a bordo de un auto negro marca Kia Picanto.

Las diligencias aún continúan en la zona y no se descarta la detención de más involucrados en este intento de invasión.

COMUNICADO DE MUNICIPIO SOBRE AGRESIÓN

Asimismo, la Municipalidad de Yura emitió un comunicado, expresando su rechazo a toda forma de violencia, y en especial contra miembros del periodismo.

Comunicado de la Municipalidad Distrital de Yura