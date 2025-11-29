José Ramos Carrera, alcalde distrital de Punta de Bombón, fue sentenciado en julio de este año a 6 años de prisión por el delito de negociación incompatible y peculado de uso, tras presentar su apelación, la lectura de la sentencia se hará este 1 de diciembre.

Aunque en un inicio la lectura estaba programada para el 28 de noviembre, la especialista de audiencia, Luisa Tapia Suárez, informó la reprogramación debido a que los jueces superiores aún se encuentran deliberando.

La audiencia de lectura de sentencia está programada para las 12:50 horas del lunes, a cargo de los jueces de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa: Guillermo Fernández Cevallos, Francisco Mendoza Ayma y Jaime Moreno Chirinos.

CASO

En julio de este año, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Supraprovincial para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Arequipa dictó una sentencia, en primera instancia, de 6 años contra Ramos Carrera.

Esta sentencia se dio debido a que en la gestión 2015-2018, el burgomaestre fue hallado responsable en la contratación indebida de Eva Centeno Guevara, con quien mantenía una relación sentimental, por este delito de negociación incompatible se le impuso 4 años de pena privativa.

Adicional a ello, el juez halló responsabilidad en Ramos Carrera de haber entregado una laptop, propiedad de la municipalidad, para fines personales, por lo que se le impuso una sentencia de 2 años.

A ello se le sumó una inhabilitación por un periodo de 10 años, así como una reparación civil de 10 mil soles.