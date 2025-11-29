La tarde del viernes un incendio redujo a cenizas una vivienda ubicada en el distrito de Mollebaya, dejando desamparada a la familia Castillo Rodríguez, la cual pide apoyo económico para cubrir los gastos diarios y la atención de salud de una adulta mayor.

“Toda nuestra dispensa recién comprada se fue”, señaló a este medio Jesabed Castillo, la mayor de las hijas de los propietarios del inmueble, donde habitaban 8 personas, entre los cuales se encuentra un recién nacido y un niño de 8 años de edad.

Para el apoyo económico, los interesados pueden aportar a través del número Plin 986492505 , a nombre de Jesabed Castillo Rodríguez. En cuanto a productos, se requiere la compra de alimentos preparados, pañales y ropa, que puede ser entregado al local social del pueblo Santa Ana.

INCENDIO

El incendio se registró alrededor de las 13:00 horas en la calle Unión del pueblo tradicional de Santa Ana. Producto del siniestro, dos adultos mayores resultaron heridos, uno de ellos con quemaduras, los mismos que fueron conducidos al establecimiento de salud de Characato.

Hasta el lugar se trasladaron los miembros de la Compañía de Bomberos 19 y la ambulancia de la Compañía “Mariano Melgar Valdivieso” para el traslado de los heridos.

Asimismo, animales de propiedad de la familia resultaron afectados, entre patos, cuyes y un gato que fue conducido a una veterinaria. Otro gato permanece como desaparecido.

Se requirió del apoyo de una cisterna de la Municipalidad Distrital de Mollebaya, así como de otras comunas distritales. El fuego fue controlado a las 15:40 horas, procediendo a la limpieza de los escombros en la zona con apoyo de maquinaria pesada.