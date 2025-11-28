La trocha carrozable que permite el acceso al centro poblado Santa Catalina, en el distrito de Chichas, provincia de Condesuyos, fue habilitada esta tarde, después de permanecer obstruida durante 18 horas debido al derrumbe de un cerro.

Eider García, alcalde distrital de Chichas, informó que el deslizamiento ocurrió el jueves aproximadamente a las 18:00 horas, dejando a unas 70 personas incomunicadas. Afortunadamente, no se reportaron daños materiales ni personales, aunque los pobladores vivieron momentos de angustia, ya que la polvareda cubrió la localidad, ubicada frente al río.

Con la ayuda de un cargador frontal, los trabajos de remoción de la tierra fina que se desprendió terminaron esta tarde. El alcalde García señaló que se desconoce las razones del deslizamiento, puesto que en los últimos días no se registraron precipitaciones pluviales.

A pesar de la reapertura de la carretera, tanto las autoridades como los pobladores se mantienen en alerta, ya que aún persisten desprendimientos desde la cima del cerro debido a su inestabilidad.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), confirmaron que la trocha carrozable ya se encuentra habilitada para el tránsito de los vehículos.

VIDEO: TROCHA CARROZABLE

Habilitan trocha carrozable en Chichas, tras derrumbe de cerro