El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, estimó que la habilitación total de la Panamericana Sur, que está bloqueada parcialmente por la caída de piedras, demoraría entre cinco a siete días más, debido a las limitaciones físicas del terreno que impiden acelerar los trabajos. Señaló que el “radio de acción es muy pequeño” y no existe posibilidad de sumar más maquinaria.

Gonzales explicó que el punto de la emergencia se ubica entre un acantilado hacia el mar y una ladera de cerro inestable, por ello, solo están operando los equipos que técnicamente pueden trabajar sin generar mayores riesgos para los operadores.

Indicó que esta decisión se coordinó con los alcaldes de Camaná y Caravelí, quienes fueron informados de que el aumento de maquinaria no solo es inviable, sino contraproducente. Añadió que el Gobierno regional trabaja en conjunto con Provías Nacional, entidad responsable del tramo concesionado.

El funcionario recordó que, aunque inicialmente se manejaba un plazo tentativo de cinco días, las evaluaciones recientes muestran que el proceso puede extenderse un par de días más, dependiendo de cómo avance la remoción del material y las condiciones del terreno.

La carretera Panamericana Sur está bloqueada en el distrito de Atico, Caravelí desde hace una semana tras el desprendimiento de rocas. La maquinaria ya trabaja en rehabilitar la zona.