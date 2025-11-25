El tránsito vehicular permanece seriamente afectado en el kilómetro 732 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, luego de los deslizamientos de rocas que bloquearon la vía desde último viernes. Debido a trabajos de limpieza con maquinaria pesada, recién ayer en la tarde se pudo reabrir parcialmente la vía, es decir, un solo carril.

A pesar de este arreglo provisional, cientos de vehículos de carga pesada y buses interprovinciales de ambos sentidos permanecen varados por más de 15 horas hasta poder cruzar y llegar a su destino. El paso de vehículos por la berma habilitada de la vía es de intervalos de 30 minutos por cada sentido. Incluso, algunos pasajeros, desesperados por la larga espera, continúan optando por caminar arriesgando su vida.

El tramo cubierto es de 20 a 30 metros aproximadamente.

TRABAJOS

El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros, informó que en la zona se cuenta con una retroexcavadora y un cargador frontal de Provías, un tractor oruga de la Municipalidad Provincial de Camaná y un cargador frontal de la Municipalidad Provincial de Caravelí.

Sin embargo, es insuficiente debido a la inestabilidad del cerro, ya que cada vez que se retira el material, nuevos deslizamientos menores vuelven a producirse, retrasando las labores y mantenimiento del tránsito. Por ello, estima que los trabajos de limpieza se prolongarán durante esta semana.

Ante ello, la autoridad solicitó que se atienda la ficha EDAN, en el que piden una motoniveladora, excavadora, tractor oruga, cargador frontal, dos volquetes, equipo pesado para habilitar las vías alternas como Calaveritas-Panamericana antigua -Atico, Calaveritas-Caravelí-Atico, o vía Ocoña-Caravelí-Atico.

“Se pide vías alternas. Hay falta de un planteamiento claro de acción de Provías nacional. La zona en Atico Ocoña es inestable y se tiene que actuar preventivamente”, dijo a Correo.

Asimismo, señaló que este tramo es altamente vulnerable debido a la humedad, pendientes pronunciadas y material inestable.