El Gobierno Regional de Arequipa informó que los horarios de transitabilidad restringida en la Panamericana Sur se mantienen, debido a los trabajos de limpieza y rehabilitación en la zona afectada de Quebrada Honda, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí. La información fue confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) con base en el reporte de Provías Nacional.

Según el cronograma establecido para hoy, el tránsito permanece interrumpido de 8:00 a 12:00 horas para permitir el trabajo seguro de la maquinaria en el área del derrumbe. Durante este periodo, los equipos continúan retirando material y asegurando el sector.

El COER indicó que entre 12:00 y 14:00 horas se habilitará el tránsito temporal en ambos sentidos, con apoyo de vigías que controlarán el flujo y garantizarán el desplazamiento seguro de los vehículos que se encuentran varados o en espera.

Tras esa ventana, las labores se retomarán hasta las 17:00 horas, con maquinaria del Gobierno Regional de Arequipa y de Provías Nacional trabajando de manera coordinada para acelerar la rehabilitación del tramo afectado.

A partir de las 17:00 horas, la vía volverá a habilitarse en ambos carriles, permaneciendo transitable durante toda la noche y madrugada hasta las 08:00 horas del día siguiente, siempre con restricciones y bajo supervisión.

El Gobierno Regional exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al desplazarse por el área, debido a que continúa siendo una zona inestable. Además, el COER reafirmó que mantiene el seguimiento permanente de las acciones en el lugar para garantizar la seguridad de los usuarios y el avance oportuno de los trabajos.