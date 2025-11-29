Osman Guadamur G., uno de los implicados en el violento asalto a un bus interprovincial en la zona denominada “Siete orejas”, en el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, fue condenado a 13 años de cárcel, al ser encontrado autor del delito en agravio a 45 pasajeros de la empresa Alex. Esta pena se sumará a una condena previa y se prologará su permanencia en prisión hasta octubre de 2049.

El caso se remonta al 6 de mayo de 2017, cuando los facinerosos abordo de una camioneta Hilux interceptaron el bus, realizaron disparos, obligando al conductor a desviar la unidad de la vía principal y perpetrar el hecho.

Tras el atraco, tres de los responsables fueron capturados por la Policía en el cruce de Alcoy, en Aplao (Castilla), mientras que Guadamur y otro implicado lograron escapar. Durante el nuevo juicio, la Fiscalía acreditó su participación al encontrarse su DNI en la escena del crimen, además del testimonio de un agente policial que lo identificó la noche del ataque.

La sentencia se emitió luego de que el acusado apelara un fallo previo que también le imponía 13 años.

PRIMERA CONDENA

Cabe señalar que Guadamur ya cumplía una condena de 12 años y 5 meses, por el delito de robo agravado de mineral aurífero en Atico, Caravelí, el cual terminará en octubre de 2036 y a partir de ese momento deberá cumplir con la condena de 13 años, es decir, estará en la cárcel hasta octubre de 2049.

Este segundo delito se perpetró el 28 de mayo del 2024, cuando un vehículo remolcador con su semirremolque cargado con 400 sacos de material aurífero fue emboscado por unos desconocidos, quienes dispararon contra el conductor de la unidad y su ayudante para que se detengan. Las víctimas fueron trasladadas a un lugar desconocido donde los maniataron y abandonaron mientras los individuos escaparon con el cargamento.

Los agentes mediante el GPS consiguieron ubicar la unidad en Alto Chala, donde se capturaron a Osman Guadamur y Rogelio Cayo, y se halló el material aurífero.

ROBO A BUS

En el caso del bus, ya fueron sentenciados Santiago Miranda, Ronald Tenorio, Ysmael Leyva y Guzmán Saavedra.