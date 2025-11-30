Paul Catunta Huallpa, un joven de 25 años, fue hallado muerto al interior de su vivienda en la Asociación Jardín del Colca, en el distrito de Yura. Por su avanzado estado de descomposición, se presume que habría fallecido días atrás.

El joven vivía solo en una humilde casa construida con bloques de sillar en el sector 30, segunda explanada, de Jardín del Colca, además de encontrarse en un presunto estado de abandono debido a un accidente que sufrió aproximadamente hace 2 años y que lo dejó inmovilizado, dependiendo de sus vecinos para sus labores diarias.

ABANDONADO

Precisamente, vecinos del sector se comunicaron con su hermana Tania Catunta Huallpa, quien vive en Abancay, sobre esta pérdida. Según refiere su familiar, Paul vivía solo en Arequipa, en una vivienda que era propiedad de su padre.

El 2 de diciembre del 2023, Paul Catunta sufrió un accidente mientras retornaba por la noche a su hogar. Él se encontraba caminando por una calle que carecía de alumbrado público, siendo atropellado por una moto, cuyo conductor jamás asumió la responsabilidad, dejándolo abandonado a su suerte con una grave herida en la pierna derecha.

A esta penosa situación se le suma que la Asociación Jardín del Colca se encuentra ubicada a más de 2 horas de la ciudad de Arequipa y a 20 minutos del distrito de Yura, lo que dificultaba el traslado de ayuda humanitaria.

La noche del viernes, personal de Seguridad Ciudadana de Yura y de la comisaría Ciudad de Dios llegaron solo para certificar el deceso, procediendo al llamado a especialistas de Homicidios de la Divincri. El cuerpo fue conducido posteriormente a la morgue de Arequipa.

El cuerpo del joven fue retirado de la morgue en horas de la tarde del sábado por su hermana, siendo conducido hasta una capilla ubicada en la plaza de la Asociación Jardín del Colca para el velorio.

Tania Catunta mencionó que se desconocen las causas del deceso por el estado de descomposición. Asimismo, pidió apoyo económico para costear el sepelio, por lo que las personas pueden contactarse a través del Yape 928291142. Los restos del joven serán enterrados en Arequipa.