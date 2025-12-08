El Congreso de la República no aprobó el pedido del gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, para aumentar S/442 millones más al presupuesto del próximo año. En consecuencia, 16 obras que fueron reactivadas o que tienen expedientes y/o saldos de obra, no tienen financiamiento garantizado para su reactivación total.

El gerente regional, Berly Gonzales, señaló que estos proyectos fueron heredados de gestiones pasadas y que ahora están “destrabadas”, pero esto solo es un primer paso administrativo. Asimismo, indicó que eran pocas las esperanzas de que los congresistas les aumenten el presupuesto.

El funcionario detalló que de estas obras paralizadas incluyen colegios inconclusos en provincias, tramos viales abandonados en zonas rurales, mejoramientos urbanos que quedaron a medias y proyectos de riego que quedaron sin continuidad.

Varios de ellos tienen avances superiores al 40% y están ubicados en distritos de Caylloma, Castilla, La Unión y Arequipa.“Al nosotros mencionar que están destrabados es que ya tienen un expediente o saldo de obra, por ejemplo los hospitales de Chala, Cotahuasi, Camaná y Maritza Campos que están a la espera de financiamiento para que terminen la construcción. De igual manera hay otros como colegios, riego, transporte”, refirió.

NO ENICIARÁN PROYECTOS NUEVOS EN EL 2026

Desde el GRA indicaron que tratarán de continuar las obras mediante otra modalidad como Obras por Impuestos. Aunque no todos los proyectos califican para este mecanismo y tampoco existe garantía de que empresas privadas accedan a ejecutarlas. El Gobierno Regional recibirá S/2868 millones para el 2026, si bien es un poco más del que se recibió este año, aún es insuficiente para todas las obras en la región.

Gonzales manifestó que, la mayoría del presupuesto se destinará a las obras viales que están en marcha como Majes – Lluta – Huambo y Jachaña – Cayarani. Asimismo, adelantó que no iniciarán nuevos proyectos, ya que sería algo ‘irresponsable’, porque deben priorizar la culminación de lo existente. Esta decisión, provocará que no haya ninguna obra nueva ni se acepten pedidos de autoridades locales para algún proyecto que requieran.

