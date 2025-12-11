Los regidores de la Municipalidad Distrital de Majes en la provincia de Caylloma recibieron un presupuesto de 309 mil 351 soles en el 2025 para cumplir sus funciones de fiscalización y a pesar de la significativa suma, los ediles no presentaron los documentos para justificar el uso de estos recursos.

Según el informe de orientación de oficio de la Contraloría y el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, los regidores tienen la obligación de reportar sus gastos a través del sistema informático de la Contraloría, un requisito que, incumplieron. Los concejales no entregaron las órdenes de compra, órdenes de servicio o facturas, que justifiquen los gastos.

Del informe se detalla que 50,440 soles se desembolsó en el primer semestre, 66,108 en el segundo, 65,183 en el tercero y 127,620 en el cuarto semestre, sumando un total de 309,351 soles. La Ley Nº 31,812 establece que los regidores y consejeros regionales deben presentar un balance semestral sobre los montos percibidos para sus labores de fiscalización.

Los regidores tienen estas últimas semanas del año para reportar sus gastos realizados durante todo el año, de lo contrario, podrían asumir responsabilidades.