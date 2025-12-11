El inicio de obras de mantenimiento vial en la ciudad de Arequipa sobre fin de año pone a prueba la carga vehicular existente entre el Cercado y Yanahuara, donde las 3 principales rutas de acceso se ven afectadas por trabajos en marcha a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

HABILITADO

Alrededor de las 14.00 horas del miércoles, se habilitó el pase por la avenida Andrés Martínez, vía principal de salida desde Vallecito. No obstante, cerca de las 11:00 horas, los trabajos de echado de concreto en el drenaje pluvial del zanjón continuaban, además de acabados con el adoquinado al inicio y al final de la mencionada vía.

Cabe precisar que aún está pendiente la intervención en veredas en este tramo, los cuales deberán regularizarse en las próximas semanas con el pintado de la señalización.

NUEVOS CIERRES

A esta dificultad se le suma el cierre de los dos carriles de bajada de la avenida Abelardo Quiñones para su respectiva intervención, lo que la mañana del miércoles generó tráfico en las intersecciones con la avenida Emmel y Ricardo Palma, donde además transeúntes se vieron perjudicados por el polvo que se levantaba con el paso de los vehículos.

Aunque en esta avenida se culminó con el asfaltado de los dos carriles de subida, solo uno de estos fue habilitado el miércoles para los vehículos que llegan desde el puente Consuelo. Al igual que en Andrés Martínez, todavía quedan pendientes las bermas laterales y veredas.

Como tercer punto de congestión vehicular se encuentra el óvalo de Puente Grau, donde se habilitó el tránsito por el carril de bajada que permaneció cerrado debido a los trabajos que se realizaban. Este carril pasará a ser solamente de subida mientras se realizan los trabajos en el otro carril.

Esto generó dificultad para aquellos vehículos que doblaban a la derecha en dirección a la avenida Francisco Bolognesi.