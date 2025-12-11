La madrugada de este jueves 11 de diciembre, un accidente de tránsito en la ruta Arequipa - Cusco, dejó como saldo preliminar al menos siete fallecidos y más de 30 heridos.

El hecho ocurrió pasadas las 03:00 horas en la zona conocida como Alto Marquiri, perteneciente al distrito de Ocoruro, provincia de Espinar (Cusco), donde el bus con placa de rodaje VBZ-964, perteneciente a la empresa Expreso Turismo Real, volcó por razones que son materia de investigación.

Tras el hecho, los primeros en brindar auxilio y alertar a las autoridades fueron otros conductores y pasajeros que transitaban por la zona, quienes tuvieron dificultados para comunicar sobre el accidente debido a la falta de señal telefónica por la zona.

Voluntarios de la Compañía de Bomberos N° 126 de Espinar llegaron hasta el lugar del accidente, logrando recuperar hasta cinco cuerpos, sin embargo fueron comunicados de dos más en el interior del bus siniestrado. No se descarta que aún haya más víctimas entre los fierros retorcidos.

Junto a los Bomberos trabajó la Policía, sector Salud y demás componentes del sistema de alerta, quienes trasladaron a los heridos hasta el Hospital de Espinar, desde donde los más graves fueron auxiliados a Cusco.

Desde la Gerencia Regional de Salud y la Red de Servicios de Salud Canas Canchis Espinar, informaron que activaron los protocolos de respuesta ante emergencias, coordinando con la Red Canas Canchis Espinar la movilización de ambulancias de Yauri, Pallpata y Ocoruro.

Paralelamente, se alertó a los hospitales de Espinar y Sicuani para la recepción y atención de los heridos. “A esta hora, el Hospital de Espinar viene brindando atención médica a aproximadamente 30 personas lesionadas, realizando los procedimientos de estabilización y tratamiento según la gravedad de cada caso”, refirieron.

DATO: